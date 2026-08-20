Avanza la construcción de la nueva avenida circunvalar de Paraná

La obra permitirá completar el anillo de circunvalación, mejorar el ingreso a la ciudad, ordenar el tránsito y fortalecer la conexión con el Parque Industrial y el corredor bioceánico. La Municipalidad ejecuta 2.800 metros de pavimento y suma obras de integración para los barrios del sector.

La intervención, que había quedado paralizada luego de la interrupción del financiamiento nacional, fue retomada por decisión de la gestión de la intendenta Rosario Romero, a partir de un convenio con Vialidad Nacional que habilitó al Municipio a intervenir en la traza. De esta manera, con recursos municipales, se recupera y completa una obra que llevaba años inconclusa.

“Tomamos una decisión que la ciudad merecía hace más de 30 años: finalizar la obra que completa la Circunvalación. Es una infraestructura estratégica para Paraná, porque va a mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y generar nuevas posibilidades de desarrollo para toda esta zona de la ciudad”, sostuvo la intendenta Rosario Romero.

Una nueva conexión para Paraná

El proyecto contempla la ejecución de 2.800 metros de pavimento de dos carriles en ambas manos, que permitirán vincular la Ruta Nacional 12 con la avenida circunvalación y facilitar el ingreso a Paraná para quienes llegan desde el sudeste, evitando atravesar sectores de la trama urbana.

La nueva avenida tendrá una velocidad máxima de circulación de 60 kilómetros por hora y contará con semaforización, señalización y elementos de seguridad vial. También se ejecutarán obras de desagües pluviales y adecuaciones sobre las calles que se vinculan con la nueva traza.

La intervención tendrá, además, un impacto regional: permitirá mejorar la conexión de Paraná con el Túnel Subfluvial y con los corredores que vinculan la ciudad con otras localidades de Entre Ríos, el país y el tránsito internacional. En este sentido, la obra fortalece la posición de Paraná dentro del corredor bioceánico del MERCOSUR.

Una obra que integra barrios

La nueva avenida circunvalar no se limita a mejorar la circulación vehicular. La Municipalidad incorporó obras complementarias para garantizar que la nueva infraestructura no genere una barrera para los vecinos, sino que permita recuperar conexiones entre barrios que habían quedado interrumpidas por el terraplén.

En ese marco, se construye un túnel peatonal de 40 metros que permitirá conectar los complejos habitacionales 144 y 98 Viviendas con los barrios Illia y UOCRA. La intervención recuperará el vínculo peatonal entre ambos sectores y facilitará el acceso a servicios, centros de salud, jardines maternales y transporte público.

Además, se encuentra en ejecución el pavimento de calle Hernandarias y una colectora que la vinculará con Soldado Bordón y se realizan obras de desagües para garantizar una circulación segura y permanente.

“Queremos recuperar la conectividad que se había interrumpido. El peatón volverá a contar con un recorrido directo y seguro, mientras que el tránsito vehicular tendrá un circuito pavimentado que garantizará una circulación fluida en cualquier condición climática”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Conexión con el Parque Industrial y desarrollo económico

Uno de los principales beneficios de la obra será la mejora del acceso al Parque Industrial de Paraná. La nueva infraestructura permitirá contar con una conexión más directa y segura para el tránsito que ingresa y egresa del sector productivo.

A partir de los planteos realizados por empresarios del Parque Industrial, la Municipalidad priorizó además la recomposición de calle Miguel David, buscando garantizar mejores condiciones de circulación mientras se completa la nueva avenida.

La obra también permitirá ordenar el tránsito pesado y reducir la circulación de vehículos de gran porte por otros sectores de la ciudad, disminuyendo el deterioro de calles y mejorando las condiciones de seguridad vial.

Una decisión estratégica con recursos municipales

La reactivación de la obra representa una decisión estratégica de la gestión municipal para evitar que una infraestructura fundamental para Paraná continuara deteriorándose y permaneciera inconclusa.

La Municipalidad afrontará aproximadamente el 90% de la inversión, mientras que la Provincia aportará alrededor del 8% y la Nación tendrá a su cargo la señalización vertical y horizontal, según el esquema establecido para completar la intervención.

La primera etapa incluyó trabajos de recuperación, estabilización y nivelación de la base existente, que había sufrido un importante deterioro durante el período en el que estuvo paralizada. Actualmente, las tareas se concentran en el tramo comprendido entre Miguel David y el cruce ferroviario, donde se prevé avanzar con la ejecución de 700 metros de carpeta asfáltica en ambas manos.

Una obra que transforma la ciudad

La nueva avenida circunvalar constituye una intervención que combina movilidad, seguridad vial, integración urbana y desarrollo económico.

Su concreción permitirá completar una conexión que Paraná espera desde hace más de tres décadas, integrar sectores que permanecían desconectados, mejorar el acceso al Parque Industrial y ordenar los flujos de tránsito en uno de los principales ingresos a la ciudad.

Con la decisión de recuperar y finalizar esta infraestructura, la Municipalidad busca transformar el ingreso sureste y avanzar hacia una Paraná más conectada, integrada y preparada para su crecimiento.