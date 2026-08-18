Ataques en Patronato: Alan Barrientos se presentará en la Justicia e imponen restricciones

El líder de la Barra de Patronato se puso a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación por las agresiones a jugadores el sábado tras la derrota ante Colón.

Alan Barrientos, actual líder de la Barra del Club Atlético Patronato, se presentará este martes al mediodía en la Justicia, en el marco de las investigaciones por las agresiones contra jugadores en el predio del Rojinegro el sábado a la noche, tras la derrota ante Colón.

Según confirmó el fiscal Martín Abraham y el abogado defensor Claudio Berón, el hijo de Gustavo “Petaco” Barrientos se pondrá a disposición de la Justicia para brindar su versión de los hechos denunciados.

Al mismo tiempo se le impusieron restricciones de acercamiento para los denunciantes y el club, por pedido de la Fiscalía. Cabe recordar que los jugadores lesionados fueron Alan Sosa y Facundo Díaz, con lo que sería un culatazo de arma de fuego.

La Justicia avanza también con la recolección de pruebas y testimonios. Entre ellas, se tomó contacto con las primeras imágenes de cámaras de seguridad para analizar la secuencia de los hechos.

Por otra parte, se dispuso la custodia policial a los jugadores y el cuerpo técnico en el Predio de La Capillita, además de que se anticipó un operativo de seguridad especial cuando jueguen como locales en el Grella.

Allanamiento a Alan Barrientos

La Policía de Entre Ríos allanó la vivienda de Alan Andrés Barrientos, de 26 años, hijo de “Petaco” Barrientos, en el marco de la investigación por las agresiones y amenazas sufridas por jugadores de Patronato el sábado pasado, luego de la derrota ante Colón de Santa Fe.

Según se informó, durante el procedimiento realizado en el Barrio Municipal de Paraná, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y una tarjeta de memoria. Además, Barrientos fue notificado de medidas restrictivas de acercamiento al club y a los jugadores involucrados en la causa.

(Ahora)