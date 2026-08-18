Financian inversiones en la cadena ovina y caprina por hasta tres millones de pesos a tasa cero

El gobierno de Entre Ríos abre una convocatoria destinada a financiar proyectos de jóvenes productores con créditos de hasta tres millones de pesos, tasa 0 por ciento y un plazo de devolución de 24 meses.

La iniciativa es gestionada desde el Ministerio de Desarrollo Económico y la preinscripción se extenderá del 18 al 31 de agosto.

La convocatoria comprende proyectos relacionados con la cría, reproducción, recría, engorde y comercialización de ovinos y caprinos, así como también iniciativas orientadas a la producción de carne, leche, lana, fibras, cueros y otros subproductos de las mismas especies.

Además, la línea contempla actividades de agregado de valor, como la elaboración de quesos y derivados lácteos, productos cárnicos, acondicionamiento y procesamiento de lana y fibras, y propuestas vinculadas al aprovechamiento integral de la producción ovina y caprina. El objetivo es acompañar emprendimientos que ya se encuentran en funcionamiento y requieren asistencia financiera para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, optimizar procesos o desarrollar productos con mayor valor agregado.

Podrán postularse personas de entre 18 y 40 años y empresas de hasta siete años de antigüedad, con una vigencia mínima de seis meses. Los proyectos seleccionados podrán acceder a financiamiento de hasta tres millones de pesos, con un plazo de devolución de 24 meses, seis meses de gracia y una tasa de interés del 0 por ciento.

Entre las inversiones que podrán financiarse se incluyen la incorporación de maquinaria y equipamiento, herramientas e infraestructura productiva, tecnología aplicada a la producción, procesos de transformación y agregado de valor, mejoras destinadas al crecimiento del emprendimiento y mejora genética.

Desde la Secretaría de Comercio, Minería y Desarrollo Emprendedor precisan que para acceder a la convocatoria será requisito contar con constancia Renspa, inscripción ante ARCA y ATER; y Certificado Mipyme vigente a la fecha de otorgamiento de los fondos. El proceso de selección comenzará con una etapa de preinscripción, que se desarrollará del 18 al 31 de agosto. Luego se realizará la verificación de requisitos, la presentación del proyecto, la evaluación técnica y entrevista con el equipo evaluador, y finalmente la selección de los proyectos, mediante un orden de mérito y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

La preinscripción no implica la aprobación del financiamiento. La selección final considerará el cumplimiento de los requisitos, calidad y viabilidad del proyecto presentado; la entrevista con el emprendedor; puntaje obtenido en la evaluación, orden de mérito; y disponibilidad presupuestaria.

Los interesados deberán realizar la preinscripción a través del Registro de Emprendedores: https://www.entrerios.gov.ar/desarrolloemprendedor/frontend/registro.php