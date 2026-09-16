Enersa se capacita junto a municipios en gestión del arbolado urbano y redes eléctricas

La empresa realizó en Gualeguay una jornada destinada a mejorar las intervenciones sobre la vegetación cercana a las redes eléctricas, reducir riesgos y promover criterios de manejo responsable. La propuesta continuará este miércoles en Villa Paranacito.

Enersa desarrolló este martes en Gualeguay una instancia de formación junto a municipios, con la participación de personal de la empresa, Empas, trabajadores municipales e instituciones vinculadas con la temática.

El encuentro tuvo lugar en el Auditorio Municipal Mario Alarcón Muñiz y contó con la bienvenida de la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan. Por Enersa participaron su presidente, Uriel Brupbacher; la gerenta de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), Natalia Arroyo; e integrantes de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. También estuvo presente el ingeniero Marcelo Tenaglia, especialista en poda y urbanización y responsable de la exposición, además de autoridades municipales y provinciales.

Bogdan valoró la articulación entre el municipio y la empresa: «Para nosotros es un gusto poder trabajar en conjunto con Enersa. Este tipo de encuentros fortalecen no solamente al personal de la compañía, sino también a nuestros trabajadores municipales y a toda la comunidad. El cuidado del arbolado urbano es una necesidad prioritaria en nuestra ciudad, y que hoy estemos sumando esta capacitación y articulando acciones demuestra el compromiso compartido que tenemos por el desarrollo sostenible y la seguridad de Gualeguay».

Brupbacher, por su parte, señaló: «Hoy estamos dando inicio a este ciclo de capacitaciones porque estamos comprometidos con una prestación del servicio de calidad y eficiente, pero también con el cuidado del ambiente. Nuestras líneas atraviesan zonas rurales y urbanas, por eso necesitamos recursos humanos capacitados para realizar adecuadamente las tareas de poda y poder explicar a la ciudadanía por qué y cómo se llevan adelante. Buscamos mejorar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, cuidar el ambiente que nos cobija».

La capacitación combina contenidos teóricos con prácticas en territorio y aborda criterios de poda, mantenimiento y planificación para prevenir interferencias con la infraestructura eléctrica y favorecer intervenciones adecuadas sobre la vegetación.

La propuesta continúa en Villa Paranacito

La segunda jornada se realizará este miércoles 16 de septiembre, a las 10:00, en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado sobre calle Conscripto Giorgi, en Villa Paranacito.

De esta manera, Enersa y los gobiernos locales coordinan acciones orientadas a compatibilizar el mantenimiento de la vegetación con la prestación del servicio eléctrico.