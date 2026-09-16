Provinciales

Enersa se capacita junto a municipios en gestión del arbolado urbano y redes eléctricas

Enersa se capacita junto a municipios en gestión del arbolado urbano y redes eléctricas

La empresa realizó en Gualeguay una jornada destinada a mejorar las intervenciones sobre la vegetación cercana a las redes eléctricas, reducir riesgos y promover criterios de manejo responsable. La propuesta continuará este miércoles en Villa Paranacito.

Enersa desarrolló este martes en Gualeguay una instancia de formación junto a municipios, con la participación de personal de la empresa, Empas, trabajadores municipales e instituciones vinculadas con la temática.

El encuentro tuvo lugar en el Auditorio Municipal Mario Alarcón Muñiz y contó con la bienvenida de la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan. Por Enersa participaron su presidente, Uriel Brupbacher; la gerenta de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), Natalia Arroyo; e integrantes de Seguridad Industrial y Medio Ambiente. También estuvo presente el ingeniero Marcelo Tenaglia, especialista en poda y urbanización y responsable de la exposición, además de autoridades municipales y provinciales.

Bogdan valoró la articulación entre el municipio y la empresa: «Para nosotros es un gusto poder trabajar en conjunto con Enersa. Este tipo de encuentros fortalecen no solamente al personal de la compañía, sino también a nuestros trabajadores municipales y a toda la comunidad. El cuidado del arbolado urbano es una necesidad prioritaria en nuestra ciudad, y que hoy estemos sumando esta capacitación y articulando acciones demuestra el compromiso compartido que tenemos por el desarrollo sostenible y la seguridad de Gualeguay».

Brupbacher, por su parte, señaló: «Hoy estamos dando inicio a este ciclo de capacitaciones porque estamos comprometidos con una prestación del servicio de calidad y eficiente, pero también con el cuidado del ambiente. Nuestras líneas atraviesan zonas rurales y urbanas, por eso necesitamos recursos humanos capacitados para realizar adecuadamente las tareas de poda y poder explicar a la ciudadanía por qué y cómo se llevan adelante. Buscamos mejorar la calidad del servicio y, al mismo tiempo, cuidar el ambiente que nos cobija».

La capacitación combina contenidos teóricos con prácticas en territorio y aborda criterios de poda, mantenimiento y planificación para prevenir interferencias con la infraestructura eléctrica y favorecer intervenciones adecuadas sobre la vegetación.

La propuesta continúa en Villa Paranacito

La segunda jornada se realizará este miércoles 16 de septiembre, a las 10:00, en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, ubicado sobre calle Conscripto Giorgi, en Villa Paranacito.

De esta manera, Enersa y los gobiernos locales coordinan acciones orientadas a compatibilizar el mantenimiento de la vegetación con la prestación del servicio eléctrico.

Te puede interesar

El gobierno provincial convoca al primer concurso abierto para la administración pública

admin

La provincia convocó a los gremios docentes a mesa paritaria

admin

Productores y docentes destacan la recuperación de la Ruta 22

admin
Radio RD 99.1