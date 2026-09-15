Juegos Deportivos de la Ciudad: comienza la competencia de la etapa universitaria

Participarán más de 800 estudiantes de universidades e institutos de la ciudad y se desarrollarán desde este martes hasta el viernes en cinco disciplinas: fútbol, básquet, vóley, ajedrez y natación. La actividad tendrá lugar en distintos clubes, espacios municipales y predios deportivos. Organiza la Municipalidad de Paraná.

Este martes dará inicio una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, etapa Universitaria, con la participación de más de 800 estudiantes que representarán a distintas instituciones educativas. Competirán en fútbol 11 masculino, fútbol 7 femenino, básquet 3×3, vóley, natación y ajedrez.

Con esta propuesta, se busca vincular educación, deporte, cooperación y salud mental.

Los juegos los lleva adelante la Municipalidad de Paraná, a través de la Subsecretaría de Deportes y está destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años que son alumnos regulares de la UNER, UADER, UTN, UCA, Universidad Siglo 21, Instituto del Club Estudiantes, Instituto Superior de Educación Física, Escuela Superior de Oficiales «Dr. Salvador Maciá», Instituto de Periodismo Deportivo «Justo José de Urquiza» y Universidad del Gran Rosario, entre otras instituciones con presencia en la ciudad.

«Como gobierno municipal, nos parece una política de Estado trabajar con las universidades y con los institutos educativos, de formación y del conocimiento de la ciudad, que promueven la formación de nuestros ciudadanos del presente y del futuro», destacó en la presentación previa al inicio de las competencias el jefe de Gabinete, Santiago Halle.

Continuando en esa línea, indicó que trabajando con las distintas casas de estudio de la ciudad “logramos que haya muchos inscriptos y que tengamos al deporte también como parte de la formación de los futuros profesionales y de las personas que liderarán los destinos de la ciudad. El deporte genera ese espíritu de equipo y la idea de cooperar con otros. Por eso, trabajar en conjunto vinculando conocimiento y deporte es algo importante para nosotros, y lo vamos a seguir promoviendo desde el gobierno municipal», cerró.

Por su parte, el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, señaló: «Estamos profundamente agradecidos con todas estas instituciones, que son el corazón del deporte de nuestra ciudad y siempre están dispuestas a abrirnos las puertas para colaborar».

En lo que respecta a la actividad deportiva, explicó: «Martes y jueves vamos a estar con vóley, tanto en el Club Paracao como en el Atlético Neuquén Club; el miércoles será el turno del ajedrez en el salón Mariano Moreno; y en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), en el acceso a la ciudad de San Benito, se desarrollará el fútbol, tanto en la modalidad 7 femenino como 11 masculino. El día viernes cerramos en el Club Talleres con natación y básquet 3×3».

En tanto, la coordinadora de la Universidad Siglo 21, Griselda Barcos, reconoció que desde su institución se sienten «muy contentos porque es la primera vez que participamos, en básquet masculino 3×3. Es importante para nosotros porque creemos que la universidad tiene que vincularse con la sociedad a través del deporte».

Mientras que Yanina Schmidt, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la UADER, resaltó que para ellos «es muy importante articular con la Municipalidad, sobre todo pensando en el deporte y en lo que implica para el perfil de nuestros futuros profesionales de la salud. No deja de ser una actividad física y un momento de encuentro». Además, contó que participarán con «un equipo de fútbol masculino y uno femenino, con 16 estudiantes en total».