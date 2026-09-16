Alivio fiscal: obtuvo dictamen favorable en el senado provincial

Este martes durante las reuniones de las comisiones de Producción, y de Presupuesto y Hacienda, se firmaron dictámenes favorables para dos proyectos vinculados a actividades productivas y un dictamen de mayoría para una iniciativa de alivio fiscal. Asimismo, los senadores recibieron a representantes del Centro Comercial e Industrial de Paraná.

Este martes por la mañana, en la sala de comisiones del Senado, los senadores comenzaron la actividad con un encuentro de la comisión de Producción. Su presidente, Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), propuso continuar con el análisis de dos iniciativas de autoría del senador Gustavo Vergara. Se trata del proyecto de ley por el que se establece que la actividad del matarife debe considerarse como actividad productiva industrial (expediente N° 15.709), y del proyecto de ley que dispone que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne sea considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial (expediente N° 15.713).

Los legisladores presentes, Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Hernán Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos) y Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos), consensuaron dar dictamen favorable a ambas iniciativas. Para su análisis, la comisión recibió anteriormente a especialistas en la temática, quienes realizaron aportes al texto que será puesto a consideración en la próxima sesión del cuerpo.

Sobre los proyectos

El primero de los proyectos, de cinco artículos, establece que la actividad de matarife/abastecedor sea considerada como actividad productiva industrial, a los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, energéticos o de cualquier otra naturaleza que se fijen para la industria por parte del Gobierno de Entre Ríos.

Las personas humanas y jurídicas que lleven adelante la actividad de matarife deberán inscribirse en el Registro de Establecimientos Industriales de la Provincia de Entre Ríos, conforme a los procedimientos previstos en el mismo. Los certificados, habilitaciones y exigencias requeridas por organismos de bromatología, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) u otros organismos vinculados a la actividad, así como los requisitos que deban cumplimentar los establecimientos industriales, se considerarán acreditados y subsumidos mediante el cumplimiento de las condiciones y habilitaciones de la planta frigorífica declarada por el matarife para el desarrollo de su actividad.

El Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos será la autoridad de aplicación de la presente ley.

La otra iniciativa prevé que la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne sea considerada como actividad productiva asimilable a la actividad industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, energéticos y/o de cualquier otra naturaleza que el Gobierno de Entre Ríos determine para el sector industrial, siempre que los sujetos alcanzados cumplan con los requisitos y condiciones que determine la autoridad de aplicación.

A los fines previstos en la presente ley, las personas humanas y/o jurídicas que desarrollen la actividad de incubación de huevos para la producción de aves de postura y de aves para la producción de carne deberán inscribir sus establecimientos en el Registro de Establecimientos Industriales de la Provincia de Entre Ríos, conforme al procedimiento previsto en la normativa vigente que regula dicho registro y/o aquella que en el futuro la reemplace. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia de Entre Ríos.