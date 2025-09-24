¿Cómo será la recolección de residuos en Paraná el feriado del lunes?

La Municipalidad de Paraná informó que la recolección de residuos tendrá un cronograma especial el próximo lunes, feriado provincial por el Día de San Miguel Arcángel, Patrono de Entre Ríos.

La Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, comunicó un cambio en el servicio de recolección de residuos para el próximo lunes 29 de septiembre. En conmemoración del Día de San Miguel Arcángel, Patrono de Entre Ríos, el servicio se realizará con una guardia especial que funcionará con los horarios correspondientes a los días domingo.

En el comunicado emitido por la Dirección de Recolección de Residuos, se detalló que «el servicio se realizará con una Guardia Sanitaria, siguiendo los horarios habituales correspondientes a los días domingo». El objetivo de esta medida es asegurar la higiene y el mantenimiento de la ciudad durante el feriado provincial.

Para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y colaborar con la limpieza urbana, la Municipalidad hizo un llamado a los vecinos. «Se solicita a los vecinos a sacar sus residuos en los horarios ya establecidos para colaborar en el buen funcionamiento del servicio y en el mantenimiento de la limpieza de la ciudad», concluye el comunicado. Se recomienda a la población estar atenta a los horarios habituales de los domingos en su zona para evitar inconvenientes.