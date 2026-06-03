Volvieron a robar en centro de salud de Paraná

El Centro de Salud Antártida Argentina registró un nuevo hecho delictivo en menos de 10 días, supo Elonce. Delincuentes ingresaron por una ventana y sustrajeron leche destinada a familias vulnerables y una estufa utilizada para la atención de pacientes.

El Centro de Salud Antártida Argentina, ubicado en La Floresta de Paraná, volvió a ser blanco de la inseguridad. En menos de 10 días registró un segundo robo que afectó tanto el funcionamiento del establecimiento como la asistencia que brinda a los vecinos del barrio.

La directora del centro de salud, Elisa Krause, confirmó que los delincuentes ingresaron por una pequeña ventana y sustrajeron cajas de leche en polvo destinada a programas de asistencia alimentaria, además de una estufa utilizada para la atención de pacientes.

“Esto se repite cada vez más seguido. Si bien no son cosas tan valiosas y la destrucción no es tanta, ya no sabemos qué hacer”, lamentó la profesional.

La situación generó preocupación entre el personal sanitario debido a que los elementos robados afectan directamente los servicios que se prestan a la comunidad.

Segundo robo en menos de diez días

Según explicó Krause, el episodio guarda similitudes con el ocurrido durante el fin de semana del 25 de mayo, cuando el centro también sufrió un hecho delictivo. “Robaron algunas cajas de leche en polvo, una estufa y nada más. A eso se le suma lo del robo anterior también”, indicó.

La directora señaló que la Policía ya intervino en el lugar, realizó las pericias correspondientes y continúa con la investigación para intentar identificar a los responsables. “Sé que han tomado huellas y que tienen algunos datos, pero no sé nada más por ahora”, expresó.

Refuerzo de medidas de seguridad

Tras el nuevo episodio, las autoridades del centro comenzaron a evaluar alternativas para reforzar la seguridad del edificio. “Estamos viendo cómo vamos a reforzar las medidas de seguridad porque no queda otra que hacer ese trabajo. Eso insume tiempo y costos económicos”, explicó Krause.

Volvieron a robar en un centro de salud de Paraná y se llevaron leche y una estufa

Además, confirmó que mantienen contacto permanente con personal de la comisaría quinta para analizar posibles acciones preventivas. Mientras tanto, el Ministerio de Salud deberá reponer nuevamente las cajas de leche en polvo sustraídas para garantizar la continuidad de la asistencia alimentaria.

Un centro clave para la atención barrial

La directora remarcó que el Centro de Salud Antártida Argentina cumple una función fundamental en una zona con importantes necesidades sanitarias. “Este es un barrio que tiene muchas necesidades de salud. La población es grande”, afirmó.

En el establecimiento se brindan servicios de pediatría, clínica médica, psicología y otras especialidades, con una importante demanda de consultas diarias. “Tratamos de cubrir lo más que se puede, pero estas cosas complican siempre”, sostuvo.

El nuevo robo no solo afecta al personal sanitario, sino también a los vecinos que dependen de los servicios y programas de asistencia que se desarrollan en el lugar. Por ello, desde el centro de salud insistieron en la necesidad de reforzar las medidas de protección para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.