La Municipalidad advierte por una «ola de vandalismo» contra colectivos en Paraná

Según un reporte difundido por el Municipio, ya son 49 las unidades dañadas en Paraná por reiterados ataques vandálicos desde el inicio de la concesión. Hubo roturas de vidrios y un principio de incendio en un colectivo.

El vandalismo contra colectivos en Paraná generó preocupación en las autoridades municipales, luego de una serie de ataques registrados en distintos puntos de la ciudad, según aseguraron en un comunicado. El Municipio informó que «ya son 49 las unidades del transporte urbano afectadas» desde el inicio de la nueva concesión del servicio, en una situación que calificaron desde la Municipalidad, como “inédita” para el sistema local ante la reiteración de hechos.

Al respecto, relataron en su comunicado que «el episodio más grave» ocurrió en la cabecera Don Uva, donde una unidad de la Línea L, interno 36, sufrió un principio de incendio tras el impacto de una botella con combustible sobre una de sus ruedas. Desde la comuna, señalaron que “en una escalada inédita de vandalismo, colectivos del transporte urbano fueron atacados en distintos puntos de la ciudad”.

El comunicado oficial destacó que “si bien no hubo heridos, el nivel de violencia encendió alertas” y motivó el refuerzo de medidas preventivas junto a la Policía de Entre Ríos para evitar nuevos hechos de destrucción.

Ya son 49 las unidades afectadas

De acuerdo a la información difundida por el Municipio de Paraná, de las 49 unidades dañadas, al menos 30 registraron roturas de vidrios. Las autoridades remarcaron que el sistema de transporte urbano de pasajeros de Paraná “históricamente no atravesaba episodios de estas características y magnitud”.

Entre los ataques reportados en las últimas horas, se indicó en el reporte municipal que, el interno 10 de una línea urbana sufrió la rotura de un vidrio lateral en la intersección de Soldado Bordón y Hernandarias. Otro episodio similar afectó al interno 203 de la Línea D en la zona de Río Gualeguay y Celia Torrá, cuando la unidad circulaba sin pasajeros.

Asimismo, el interno 04 de la Línea C registró daños en Héctor Maya y Don Bosco y luego volvió a sufrir la rotura de otro vidrio lateral en Caputto y Cavallo. También fueron atacados el interno 214 de la Línea L en Jorge Newbery y Zaragoza y el interno 104 de la Línea A en Jorge Newbery y Caputto, explicaron desde la Municipalidad.

Preocupación por la seguridad

Otro de los hechos denunciados involucró al interno 110 de la Línea C, que sufrió la rotura de un vidrio mientras circulaba sobre Avenida Almafuerte, a la altura del puente de hierro.

“Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado pasajeros heridos”, indicaron desde el Municipio de la capital entrerriana.

Sin embargo, advirtieron que “el nivel de violencia y el número de colectivos afectados generan una lógica preocupación por la seguridad de quienes utilizan diariamente el transporte público y de los trabajadores del sistema”.

La comuna sostuvo además que se trata de un escenario que requiere la intervención coordinada de distintas áreas del Estado para resguardar un servicio considerado esencial para miles de vecinos de la capital entrerriana.

Refuerzo de controles y trabajo conjunto

Frente a esta situación, el Municipio de Paraná informó que viene articulando acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad provinciales. En ese marco, funcionarios municipales mantuvieron reuniones con el jefe departamental de Policía para coordinar medidas preventivas y reforzar controles en distintos sectores de la ciudad.

Además, señalaron que se trabaja con vecinos y actores de la comunidad para fortalecer “el compromiso colectivo en el cuidado del transporte público”, entendiendo que el sistema “pertenece y beneficia a todos los paranaenses”.

Finalmente, desde la Municipalidad reafirmaron a Elonce “la decisión de continuar acompañando todas las acciones necesarias para preservar el funcionamiento del sistema, garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores y sostener un servicio público indispensable para la ciudad”.