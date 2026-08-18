Continúan los trabajos de renovación de la red de agua potable en avenida Almafuerte

La obra abarca el reemplazo de unos 250 metros de una cañería distribuidora de hierro fundido por un nuevo conducto de PVC, entre Francisco Soler y avenida Ramírez.

Las tareas que avanzan en sentido oeste-este, se ejecutan en el último tramo de intervención, próximo a calle Soler. Al mismo tiempo, ya se ha realizado más del 75% de las conexiones domiciliarias a la nueva red, de ambas aceras.

Esta obra de optimización de la distribución del servicio se planificó debido a que la antigüedad casi centenaria del conducto había afectado el caudal y la presión del agua en los hogares de ese sector debido a la disminución de la capacidad del recurso.