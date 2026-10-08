Judiciales convocaron a un paro nacional de 24 horas para este viernes

La decisión fue adoptada por la Comisión Directiva Nacional del sindicato que conduce Julio Piumato, luego del paro realizado la semana pasada y de una protesta protagonizada por trabajadores del Fuero Nacional del Trabajo frente a la Cámara Nacional de Apelaciones.

Según informó la organización, la nueva medida alcanzará a los tribunales y dependencias de la Justicia Federal y Nacional de todo el país. El paro comenzará a las 0 de este viernes y se extenderá durante toda la jornada.

Uno de los principales ejes del conflicto es el reclamo salarial. La UEJN presentó una nota ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, en la que solicitó una recomposición del 10%, con retroactividad al 1° de septiembre.

El gremio sostiene que los trabajadores judiciales arrastran una pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023 y que esa situación continúa afectando sus ingresos.

La organización sindical plantea que el incremento solicitado permitiría recuperar parcialmente el poder de compra perdido y reclama una respuesta de la Corte.

Otro de los puntos incluidos en el plan de lucha es la situación de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).

La UEJN cuestionó la demora en la designación de los representantes sindicales que deben integrar el Directorio de la obra social. Según el gremio, ya transcurrieron casi diez meses desde la presentación de la terna correspondiente sin que se hayan concretado las designaciones.

La organización reclamó una respuesta y sostuvo que la demora afecta la representación de los trabajadores afiliados dentro de la conducción de la obra social.

El tercer eje del conflicto está relacionado con la Justicia Nacional del Trabajo.

La UEJN ratificó su rechazo a eventuales modificaciones de la estructura de la Justicia Nacional y al traspaso de competencias hacia la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

El sindicato considera que la continuidad de la Justicia Nacional del Trabajo forma parte de sus reclamos y decidió mantener las medidas de fuerza hasta obtener respuestas sobre los distintos puntos planteados.

Con el paro previsto para este viernes, la UEJN profundiza así el plan de lucha iniciado en las últimas semanas y que ya incluyó jornadas de huelga, ceses de tareas y protestas en distintos ámbitos del Poder Judicial.