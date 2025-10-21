El Municipio impulsa talleres para personas en situación de calle

El objetivo es promover el acceso a derechos mediante una propuesta integral de talleres de formación laboral y expresión literaria, coordinados por personal municipal en articulación con Cáritas Paraná.

La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Hogar de Cáritas para personas en situación de calle”, una acción conjunta que comenzó a gestarse en julio de 2025 y que refuerza la presencia activa del Estado local ante una problemática social en crecimiento.

En el Centro Integrador Comunitario (CIC) Humito se lleva adelante el Taller de Formación Laboral, orientado a promover la inserción en el mundo del trabajo y el desarrollo de emprendimientos socioproductivos, mediante prácticas de panificación, formación en manipulación segura de alimentos y la participación en los Centros de Economía Social de la Ciudad. De esta manera, también se fortalece el rol del CIC como un espacio de participación, capacitación y construcción colectiva.

En paralelo, se desarrolla el Taller Literario, que busca acompañar y orientar a las personas para que sean protagonistas de su propio proceso en un proyecto de vida, superación de prejuicios y estereotipos para una transformación personal, mediante la literatura como puente de conexión y esperanza. El mismo se lleva a cabo en la iglesia “La Piedad”.

Estas acciones reflejan el compromiso de un Estado que no se limita a brindar asistencia inmediata, sino que impulsa oportunidades reales de integración, formación y participación, asumiendo su rol fundamental como garante del acceso a derechos. Al mismo tiempo, fortalecen el trabajo articulado con organizaciones comunitarias y de fe, para acompañar de manera integral a las personas en situación de calle, en un contexto de creciente complejidad social y económica.

El municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, sostiene su compromiso de construir políticas públicas que garanticen inclusión, acompañamiento y oportunidades para los sectores en condiciones de vulnerabilidad social. En este contexto, la articulación con Cáritas Paraná –organización de la Iglesia Católica que trabaja para responder a las problemáticas sociales derivadas de la pobreza– permite fortalecer una red de contención y desarrollo humano y social.

Mediante estos talleres, que se desarrollan entre septiembre y diciembre del corriente año, se busca promover el acceso a derechos, la capacitación en oficios, brindar herramientas de expresión y el acompañamiento que mejoren la calidad de vida de las personas en situación de calle.