La Agrupación Coral Varietales celebra sus 5 años de trabajo

Lo festejó con el lanzamiento de un videoclip filmado en las calles de Paraná. Se trata de una versión de «Sin Documentos» de Andrés Calamaro, que recorre los paisajes de la capital provincial.

La reconocida Agrupación Coral Varietales cumple cinco años de trayectoria y decidió celebrarlo a lo grande, regalando a su público y a toda la comunidad un vibrante videoclip que ya comenzó a circular con fuerza en las redes sociales.

Para esta ocasión tan especial, el ensamble vocal eligió un clásico indiscutido del rock nacional: “Sin Documentos”, el exitoso tema de Andrés Calamaro. La pieza cobra una nueva vida y dimensión gracias al destacado arreglo coral del maestro Otti Gómez, logrando una versión fresca, rítmica y emotiva que pone en valor el gran talento de los coreutas de la región.

Más allá de la excelencia musical, el lanzamiento se destaca por ser un sentido homenaje visual a su lugar de origen. El videoclip acompaña las armonías vocales con un hermoso recorrido por las calles y espacios de nuestra querida ciudad de Paraná, Entre Ríos. Las imágenes capturan la esencia de la capital provincial, mostrando a los integrantes de la agrupación cantando, interactuando y celebrando la música en distintos puntos icónicos que todos los paranaenses reconocemos y amamos.

“Celebramos nuestro 5º aniversario con este videoclip de nuestra versión de ‘Sin Documentos’ recorriendo nuestra querida Ciudad de Paraná”, expresaron con orgullo desde la agrupación a través de sus canales oficiales al momento de presentar el material.

La Agrupación Coral Varietales se ha ganado un lugar especial en el ámbito artístico local durante este último lustro, y esta nueva producción audiovisual es el broche de oro para coronar su esfuerzo y dedicación.