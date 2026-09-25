Entre Ríos promocionará sus 10 microrregiones en la FIT 2026

La provincia desplegará una agenda de presentaciones de productos y experiencias, junto con propuestas gastronómicas, culturales y activaciones outdoor, durante la Feria Internacional de Turismo de América Latina, que se realizará del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires.

Entre Ríos participará de la FIT 2026 con una propuesta de promoción que tendrá como eje sus 10 microrregiones y la diversidad de alternativas que integran la oferta turística provincial. El stand entrerriano estará ubicado en el sector Litoral, dentro del Pabellón Nacional, donde durante cuatro jornadas se desarrollarán actividades destinadas al público general y a profesionales del sector.

La agenda comenzará el sábado 26 con acciones vinculadas a los carnavales, degustaciones y propuestas culturales. Entre ellas se presentará el Carnaval de Concordia en el espacio FIT Outdoor, mientras que el escenario central del Litoral actuará Litoral Mitá. La programación continuará con propuestas gastronómicas y cerveceras en el stand de Entre Ríos.

El domingo 27, las activaciones outdoor tendrán como protagonistas a los carnavales de Gualeguaychú y Federación. Ese mismo día se expondrá el programa de Pesca Adaptada y se realizará la presentación de «Entre Ríos, provincia Pet Friendly», una iniciativa que amplía la oferta turística para quienes viajan con sus animales de compañía. La jornada se completará con música y propuestas gastronómicas.

El lunes 28 estará concentrada buena parte de la agenda profesional. Se firmará un convenio entre Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y Flecha Bus; se oficializará a Entre Ríos como sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino y 1.º Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía; y se presentará el Producto Fluvial Entre Ríos, con participación del presidente del Emturer, Jorge Diego Satto, junto al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, y el empresario entrerriano Carlos Monti.

La presencia institucional incluirá, además, reuniones de trabajo y acuerdos con actores del sector turístico. Entre ellos, está prevista la firma de un convenio marco con la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Convenciones (AOCA), con el propósito orientado a ampliar las oportunidades para el turismo de reuniones en la provincia.

La participación entrerriana concluirá el martes 29 con la presentación de los avances de STAR -la herramienta de diagnóstico y planificación turística para destinos rurales-, que se realizará en el stand de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación