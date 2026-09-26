Finalizaron obras en calle Gobernador Manuel Crespo

La intervención se realizó entre Monseñor Dobler y Gregorio Deán Funes y permitió mejorar el drenaje pluvial y las redes de agua y saneamiento, además de la transitabilidad. Los trabajos respondieron a problemas históricos de anegamiento en el sector.

La intendenta Rosario Romero recorrió la obra integral ejecutada en la calle Gobernador Manuel Crespo, donde se realizaron trabajos de saneamiento, infraestructura vial y desagües pluviales para mejorar las condiciones del sector y prevenir inundaciones durante períodos de lluvias intensas.

“Esta obra tiene una finalidad de saneamiento, porque se entubó lo que era un zanjón de grandes dimensiones, pero también de prevención, para que las aguas escurran y evitar que ingresen a las casas. Es una obra que mejoró sensiblemente la calidad de vida de los vecinos del barrio, realizada con fondos de los paranaenses”, señaló Romero.

La Presidenta Municipal destacó, además, las intervenciones que no quedan a la vista: “En esta calle se hizo cordón cuneta y asfaltado, pero lo importante también está bajo tierra. Además del entubamiento, se realizaron correcciones en cañerías de agua y cloaca y se realizó la extensión de la red cloacal”.

El proyecto, se concentró en el tramo comprendido entre las calles Monseñor Dobler y Gregorio Deán Funes. Incluyó más de 200 metros de pavimento nuevo, cordones cuneta y badenes de hormigón. Además, se ensanchó la calle Gobernador Crespo en una extensión de 150 metros, mejorando las condiciones de circulación.

En materia hidráulica, se instalaron casi 300 metros de entubado pluvial subterráneo y cerca de 100 metros de canal de descarga de hormigón a cielo abierto. También se ejecutaron sumideros y cámaras de registro y se ampliaron las redes de agua potable y cloacas.

El viceintendente David Cáceres remarcó que la intervención fue ejecutada con recursos municipales. “El Estado municipal, con mano de obra y fondos propios, puede llevar adelante obras de esta envergadura, planificadas para evitar desbordes y anegamientos en las viviendas. Avanzamos en distintos puntos de la ciudad con obras que mejoran la transitabilidad, pero, fundamentalmente, con obras hídricas para preparar a Paraná ante contingencias climáticas”, sostuvo.

La mirada de los vecinos

Nora, quien vive en el lugar desde hace 45 años y fue una de las primeras vecinas del sector, recordó los años de gestiones para conseguir mejoras en los servicios y valoró la transformación. “Estoy muy agradecida a nuestra intendenta, a toda la gente que trabajó y a la empresa, porque nos cuidaron muchísimo. Esto cambió un 100 por ciento”, expresó.

Por su parte, Graciela Torres destacó el impacto de los trabajos en la vida cotidiana del barrio. “La obra cambió muchísimo el barrio. Esto era una zanja intransitable, nos cambió la vida. Cuando llovía, se inundaba y el agua llegaba hasta las casas. Estamos contentos de que la hayan concluido”, afirmó.