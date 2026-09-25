La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Será este sábado 26 de septiembre, a las 20, interpretará obras de Mozart y Haydn, con entrada libre y un alimento no perecedero como contribución.

La velada contará con la participación de Roberto Rutkauskas, como director y solista invitado en violín, y de los solistas Georgina Mussin en cello, Andrea Yurcic en fagot y Juan Sarmiento Wagner en oboe. La dirección artística de la Orquesta está a cargo de Luis Gorelik.

El programa estará integrado por la Obertura de la ópera Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Sinfonía Concertante para violín, oboe, fagot y cello, de Joseph Haydn; y la Sinfonía N.º 40 K. 550, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más reconocidas del repertorio sinfónico del compositor austríaco.

Roberto Rutkauskas, violinista y director argentino de destacada trayectoria internacional, comenzó su formación musical desde muy temprana edad. Fue concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina y desarrolló una extensa carrera como intérprete, especialmente vinculada al repertorio barroco, clásico y romántico, así como a las prácticas de interpretación históricamente informadas. Actualmente desarrolla su actividad artística en Europa, donde integra y colabora con reconocidos ensambles y orquestas. En los últimos años incorporó también la dirección orquestal a su trayectoria.

La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo.

La entrada será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada, y se solicita, como contribución, un alimento no perecedero.