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La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos vuelve al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Será este sábado 26 de septiembre, a las 20, interpretará obras de Mozart y Haydn, con entrada libre y un alimento no perecedero como contribución.

La velada contará con la participación de Roberto Rutkauskas, como director y solista invitado en violín, y de los solistas Georgina Mussin en cello, Andrea Yurcic en fagot y Juan Sarmiento Wagner en oboe. La dirección artística de la Orquesta está a cargo de Luis Gorelik.

El programa estará integrado por la Obertura de la ópera Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Sinfonía Concertante para violín, oboe, fagot y cello, de Joseph Haydn; y la Sinfonía N.º 40 K. 550, de Wolfgang Amadeus Mozart, una de las obras más reconocidas del repertorio sinfónico del compositor austríaco.

Roberto Rutkauskas, violinista y director argentino de destacada trayectoria internacional, comenzó su formación musical desde muy temprana edad. Fue concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina y desarrolló una extensa carrera como intérprete, especialmente vinculada al repertorio barroco, clásico y romántico, así como a las prácticas de interpretación históricamente informadas. Actualmente desarrolla su actividad artística en Europa, donde integra y colabora con reconocidos ensambles y orquestas. En los últimos años incorporó también la dirección orquestal a su trayectoria.

La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo.

La entrada será libre y gratuita, con acceso por orden de llegada, y se solicita, como contribución, un alimento no perecedero.

 

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