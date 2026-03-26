Falleció Alcides Papaleo, expresidente de Patronato

Su paso estuvo marcado por el crecimiento institucional y el impulso al fútbol. Durante su gestión como presidente se inauguró La Capillita y se reformó la tribuna San Nicolás.

El dirigente deportivo Alcides Papaleo falleció en las últimas horas, a los 79 años de edad y generó conmoción en el ámbito deportivo de Paraná y de toda la provincia de Entre Ríos. Su nombre quedó estrechamente ligado al Club Atlético Patronato, institución que presidió desde 1.996 hasta el año 2.000 y a la que dedicó gran parte de su vida, ya que ocupó diferentes cargos en las comisiones directivas y fue un permanente colaborador de la institución.

Papaleo desarrolló una trayectoria dirigencial en Patronato, donde asumió responsabilidades en distintos momentos clave del club. Su gestión se caracterizó por un fuerte compromiso con el crecimiento institucional, el orden administrativo y el impulso de las divisiones formativas, pilares fundamentales para el desarrollo deportivo de la entidad.

Un dirigente comprometido con el club

Durante su presidencia, Papaleo promovió iniciativas destinadas a fortalecer la estructura del club y mejorar sus condiciones competitivas. Fue parte de una etapa en la que Patronato consolidó su identidad en el fútbol argentino, con un trabajo sostenido que apuntó tanto al rendimiento deportivo.

Quienes compartieron su camino lo recuerdan como un dirigente cercano, apostando a construir una institución sólida y representativa de la comunidad paranaense. Además de su rol en la conducción, Papaleo acompañó activamente distintas etapas del club, incluso fuera de los cargos formales, manteniendo su presencia y colaboración en proyectos vinculados al crecimiento de Patronato.

La Capillita y la San Nicolás

Cabe recordar que el 1º de mayo de 1.997, se inaugura el Predio La Capillita, bajo la presidencia de Alcides Papaleo. Entre otros hitos de su gestión, se encuentra la ampliación de la tribuna San Nicolás en 1.999, que amplió la capacidad del Estadio a 22.000 personas.

El fallecimiento de Alcides Papaleo generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito deportivo, con mensajes de dirigentes, socios e hinchas que destacaron su legado.

Desde el Club Patronato y distintas instituciones deportivas se resaltó su aporte al desarrollo del fútbol entrerriano y su rol en la consolidación del club como uno de los referentes de la provincia en el ámbito nacional.

Despedida

Alcides Papaleo, será velado este jueves, desde las 6, en Sasfer (calle Urquiza 431). A las 14:20, los restos de Papaleo, serán trasladados al cementerio Parque de la Paz.

El mensaje del Club Patronato: