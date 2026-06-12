Fin de semana largo en Paraná: lanzan una variada grilla de actividades culturales, turísticas y gastronómicas

Del viernes 12 al lunes 15 de junio, la capital entrerriana ofrecerá ferias de emprendedores, recorridos guiados, certámenes deportivos y propuestas gastronómicas especiales para disfrutar en familia y celebrar el Día del Padre.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir cuatro jornadas intensas de miniturismo con una agenda integral diseñada para dinamizar la economía local, el comercio y el esparcimiento. La grilla recreativa, que se extenderá desde hoy hasta el próximo lunes inclusive, concentrará múltiples opciones al aire libre destinadas tanto a los residentes locales como a los visitantes que arriben a la región durante el receso.

El eje comercial y social estará fuertemente marcado por las celebraciones familiares. En ese marco, la Plaza de las Colectividades albergará la tradicional Feria del Día del Padre, mientras que en la calle Nicaragua, frente a la plaza Le Petit Pisant, se desplegará el Paseo Matero. Ambos sectores funcionarán de manera permanente como paseos de compras, reuniendo a decenas de artesanos, diseñadores y puestos de comida con opciones ideales para regalar en la víspera de la festividad.

La gastronomía de identidad local tendrá su epicentro en el clásico mercado de calles Salta y Nogoyá a través del ciclo Sabores de las Ferias. Para esta ocasión, el cronograma contempla un bingo musical con sorteos durante la jornada del viernes, espectáculos artísticos en vivo previstos para el sábado y un gran almuerzo de asado a la estaca programado para el lunes. A estas alternativas se sumará la Feria Periurbana el domingo en el predio del Parque Botánico Leandro N. Alem, donde los quinteros y productores hortícolas de la zona ofrecerán alimentos frescos directamente de la tierra al consumidor.

Para quienes busquen conocer el patrimonio histórico y los paisajes de la capital provincial, se reactivarán las salidas guiadas a bordo del Paraná Bus Turístico, complementadas con los circuitos pedestres gratuitos bajo el programa «Descubrí Paraná». El deporte también tendrá un rol protagónico en la escena local con el lanzamiento del Encuentro Nacional de Minibásquet en el Anfiteatro Héctor Santángelo, un evento que convocará a delegaciones infantiles de diferentes provincias argentinas, en paralelo al Torneo Desafío de Beach Tennis que se disputará en la arena del Balneario Thompson.