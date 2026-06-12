Mano de obra local contra el frío: Paraná fabrica frazadas con personal municipal para familias vulnerables

El Taller Textil de la comuna confecciona una primera tanda de 3.000 mantas destinadas a los sectores más necesitados ante la llegada del invierno. La iniciativa permite reducir los costos a la mitad en comparación con los valores de mercado.

La Municipalidad de Paraná puso en marcha un plan de asistencia social para la temporada invernal sustentado íntegramente en la producción pública y la optimización de los fondos estatales. A través de su Taller Textil, el municipio local inició la fabricación de una primera tanda de 3.000 frazadas de alta calidad, las cuales serán destinadas a acompañar a los grupos familiares que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica en la capital entrerriana.

La intendenta Rosario Romero supervisó las tareas en el taller y remarcó el doble impacto de la medida, explicando que las instalaciones, que habitualmente se encargan de la indumentaria del personal, se abocaron por completo a este insumo para reforzar el abrigo en los hogares que más lo necesitan. Las autoridades confirmaron que el esquema de reparto y asignación de las mantas se canalizará de manera territorial a través de las comisiones vecinales de cada barrio.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano destacaron el valor de utilizar mano de obra y recursos genuinos de la comuna en un contexto económico complejo. Según estimaciones técnicas del área, las piezas confeccionadas presentan características y materiales de primer nivel idénticos a las mejores opciones comerciales del sector minorista, pero logrando un ahorro del 50 por ciento en los costos de producción para las arcas públicas.

Por su parte, los trabajadores del Taller Textil Municipal manifestaron su satisfacción por formar parte de la iniciativa solidaria. Desde la dirección del espacio señalaron que el personal asume la tarea con un fuerte compromiso social, sabiendo que su labor diaria no solo jerarquiza el empleo público y genera un alivio financiero para el Estado, sino que se traduce de forma directa en una respuesta concreta para proteger del frío a los vecinos más desfavorecidos de la ciudad.