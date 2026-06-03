Obras de saneamiento e infraestructura en barrio Maccarone

La intervención en la Cortada 5 busca resolver problemas históricos de acumulación de agua. Los trabajos incluyen la instalación de 70 metros de cañería para posteriormente asfaltar la calle.

La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando su plan de mejora de infraestructura en los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, se trabaja en una obra integral de saneamiento hidráulico en la Cortada 5 del barrio Maccarone, una zona que históricamente ha sufrido las consecuencias de la acumulación de agua y el ascenso de napas.