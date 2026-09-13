La Feria de Arte continúa este domingo con recorridos, charlas y una performance

La Feria de Arte continúa este domingo en Sala Mayo con entrada gratuita. La jornada incluirá visitas guiadas, una charla sobre coleccionismo, una intervención performática y la entrega de premios y certificados.

La Feria de Arte Paraná tendrá este domingo su jornada de cierre en Sala Mayo, con una programación que incluirá recorridos guiados, una charla, una intervención performática y la entrega de premios y certificados. La propuesta, organizada por la Municipalidad con entrada libre y gratuita, reúne obras de más de 100 artistas y busca promover el encuentro entre los distintos actores de las artes visuales.

La segunda jornada, desarrollada durante el sábado, convocó a una importante cantidad de público que recorrió los stands y participó de charlas temáticas con especialistas. Durante los tres días, la feria reúne galerías, espacios culturales y proyectos grupales independientes, además de intervenciones y distintas experiencias vinculadas con la producción artística.

El encuentro apunta a potenciar el mercado del arte local mediante la comercialización y circulación de obras, además de fortalecer los vínculos entre artistas, galeristas, gestores culturales, curadores, coleccionistas y visitantes de Paraná y otros puntos del país.

La valoración de artistas y galeristas

Gabriela Harispe, integrante de la galería GAP, destacó las características del lugar elegido para la actividad. “Este entorno tan cercano al río es muy inspirador, el público puede circular todo el fin de semana y hace que el arte se pueda mostrar a todo nivel”, expresó.

Por su parte, la artista visual Cecilia Gallardo participó junto con el colectivo Bolaceros, que presentó el proyecto “Cumpleaños”. “Estamos contentos de participar y felices de que los artistas tengamos un espacio de difusión, algo que no pasa en otras ciudades”, remarcó.

Constanza Carbone, de La Hendija Arte Contemporáneo, también valoró la posibilidad de exponer y dialogar con el público. “Estamos felices de tener esta posibilidad de difundir nuestro trabajo, destacamos la decisión institucional del municipio de sostener esta feria”, aseguró tras participar de una de las disertaciones del sábado.

Las actividades previstas para este domingo

De acuerdo con la programación oficial de la Municipalidad, las actividades comenzarán a las 16:30 con un recorrido guiado por los espacios de las galerías y los proyectos grupales independientes. La visita estará a cargo de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Profesor Roberto López Carnelli”, perteneciente a la FHAyCS de UADER, y tendrá como punto de encuentro la Sala San Martín, en el ala oeste.

A las 17:30, Karen Spahn brindará en el hall central la charla “Los coleccionistas son gente feliz”, centrada en la formación de la colección Garcilazo de grabado europeo antiguo y moderno. Posteriormente, a las 18:30, la Sala San Martín será escenario de la intervención performática “CAUDAL”, con Silvina Bertolotti y Francisco “Chango” Games, integrantes de la Compañía Acrobática Artes Circenses. La actividad será presentada por 33 Almacén de Arte.

La programación continuará a las 19 con el último recorrido guiado por los espacios expositivos. Finalmente, entre las 20 y las 21, se realizará la entrega de premios y certificados que marcará el cierre de esta edición de la Feria de Arte Paraná.

Galerías y proyectos participantes

La edición 2026 cuenta con la presencia de 33 Almacén de Arte, A la Vuelta de la Esquina, Archicofradía, Blanca Irradiante, Casa Banano, El Farol, GAP, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland y Proyecto ERarte.

También participan AZA, Tríada lîla, Bienvenida, Bruma Colectiva, Colectivo 333, Colectivo Bolaceros, Entre Hilos, EntreVeros, Juntada, Pintura para el goce, Proyecto Atemporal, Río Revuelto, Taller1 Art Group y Visual 3. La propuesta se completa con la posibilidad de conocer y adquirir libros de sellos locales y librerías de la ciudad.