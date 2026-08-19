La Feria en tu Barrio estaará en tres puntos de la ciudad

El programa acerca alimentos a precios populares a distintos barrios de Paraná, con jornadas los miércoles, jueves y sábados.

La Municipalidad de Paraná llevará adelante una nueva edición de «Feria en tu Barrio», la propuesta que acerca alimentos a precios populares a distintos puntos de la ciudad. Esta semana la feria se desarrollará en tres jornadas, entre miércoles y sábado, en los barrios Las Flores, Loma Hermosa y en la zona de Plaza Sáenz Peña.

La actividad comenzará el miércoles, de 9:00 a 12:30, en la Comisión Vecinal del barrio Las Flores, sobre Paseo Ituzaingó y Los Aromos. El jueves, en el mismo horario, la feria se trasladará a Loma Hermosa, en Loyola y Randisi. Finalmente, el sábado —también de 9:00 a 12:30 — la propuesta llegará a la Plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.

La Feria en tu Barrio tiene 78 puntos de distribución, recordó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, quien destacó que “esta política del Estado municipal permite generar relaciones personales entre los emprendedores y quienes concurren a hacer las compras de alimentos para el día o la semana».

Además, Bustamante destacó que la propuesta «no solo representa una oportunidad para adquirir productos frescos, sino que también fomenta el apoyo desde la gestión de la intendenta Rosario Romero a los emprendedores locales y la promoción de un consumo responsable y sostenible».

En todos los casos, la Municipalidad recordó que ante la eventualidad de lluvia, las jornadas se reprograman.