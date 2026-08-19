Realizarán jornadas educativas de formación técnica y educación vial en Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) y la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) realizarán dos jornadas educativas destinadas a promover la educación vial, el comportamiento responsable y la formación técnica de jóvenes y profesionales vinculados al sector automotor.

Las actividades tendrán lugar este jueves y viernes en la Escuela de Policía de Entre Ríos. La propuesta busca acercar a estudiantes y personas vinculadas al ámbito automotor contenidos relacionados con la innovación, la ingeniería aplicada, la formación técnica especializada y los valores del automovilismo deportivo.

El jueves, de 14 a 18.30, se desarrollará la Jornada de Mecánica de Vehículos ACTC, a cargo de Sergio Pendás y Pedro Viglietti, ingenieros y profesionales con amplia experiencia en el automovilismo. Tambien que contará con la participación del piloto de Turismo Carretera Mariano Werner, quien explicará los cuidados y medidas de seguridad de un vehículo de competición y presentará la indumentaria reglamentaria.

Durante la capacitación se abordarán aspectos mecánicos, técnicos y aerodinámicos de un auto de Turismo Carretera, además de contenidos vinculados con la ingeniería en pista, la interpretación de datos, los conceptos de puesta a punto, los tipos de chasis y los sistemas de suspensión en vehículos de tracción delantera. Como parte de la jornada, los estudiantes podrán observar un Turismo Carretera en el patio de la institución y conocer en detalle sus características mecánicas y aerodinámicas.

En tanto, el viernes, de 9 a 13.30, se llevará adelante el Taller de Educación Vial ACTC. La actividad comenzará con una charla a cargo de Diego Garay, centrada en los siniestros viales, las estadísticas y las principales causas de los accidentes, con el propósito de reflexionar sobre cómo prevenirlos y reducir sus consecuencias y qué acciones adoptar ante una emergencia. Luego, Claudio Alonso abordará los sistemas de seguridad de un Turismo Carretera y las similitudes y diferencias con los mecanismos de protección de los vehículos de uso cotidiano.

Posteriormente, los estudiantes participarán en distintas estaciones interactivas en las que se trabajarán situaciones vinculadas con el uso responsable de bicicletas y motocicletas, la prevención de la alcoholemia, el comportamiento como pasajeros, el respeto de las normas del transporte público y el rol de la Policía en la investigación de siniestros. Las actividades incluirán monopatines, motos, vehículos de simulación, gafas y dispositivos especiales, además de simuladores viales y herramientas cognitivas que permiten recrear situaciones reales en un entorno seguro. ACTC Educación cuenta con la certificación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Regional Pacheco, y con el respaldo de la Facultad de Ingeniería del Ejército y el Taller Escuela de Automovilismo.

Las jornadas están destinadas a estudiantes de instituciones de educación técnica, participantes de talleres de oficio, personas interesadas en la mecánica de competición y jóvenes que puedan convertirse en futuros protagonistas de la concientización vial y la promoción de un manejo seguro.

Desde la organización destacaron que las iniciativas representan una oportunidad para fortalecer el vínculo entre la educación, la formación técnica y la comunidad, promoviendo conocimientos y valores vinculados con el sector automotor y la seguridad vial. La propuesta es impulsada por la ACTC, cuyo secretario general, Facundo Gil Bicella, extendió la invitación a participar de estas jornadas educativas.