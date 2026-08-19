Los autos del TC circularán por las calles de Paraná

Los autos del TC por las calles de Paraná serán protagonistas este viernes desde las 18:30, cuando pilotos y vehículos de la categoría recorran el Parque Urquiza. La actividad será abierta al público y formará parte de la previa de la competencia en el autódromo entrerriano.

Los autos del TC por las calles de Paraná serán una de las principales atracciones de la previa de la fecha que el Turismo Carretera disputará este fin de semana en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos. La actividad se realizará este viernes 21 de agosto, desde las 18:30, y permitirá que el público pueda observar de cerca a pilotos y vehículos de la categoría.

La propuesta tendrá como escenario el Parque Urquiza y formará parte de las actividades organizadas antes de la competencia que marcará el cierre de la etapa regular del campeonato. De esta manera, el Turismo Carretera trasladará parte del espectáculo desde el circuito hacia uno de los espacios más emblemáticos de la capital entrerriana.

Desde el Club de Volantes Entrerrianos (CVE) invitaron a los fanáticos a participar del encuentro y anticiparon la presencia de protagonistas de la categoría. “¡El TC sale a las calles de Paraná! Vení a vivirlo de cerca: los pilotos, los autos y toda la pasión del Turismo Carretera en un encuentro imperdible”, expresaron desde la entidad a través de sus redes sociales.

El recorrido de los autos del TC por el Parque Urquiza

La exhibición permitirá apreciar los autos fuera del contexto habitual de los boxes y la pista, en una actividad pensada para acercar el Turismo Carretera al público antes del comienzo formal de la actividad deportiva. El recorrido tendrá como epicentro la zona del Parque Urquiza, donde se espera la presencia de numerosos seguidores del automovilismo.

El encuentro comenzará a las 18:30 del viernes 21 de agosto y tendrá acceso abierto para quienes quieran acercarse. La actividad representará, además, una oportunidad para observar a corta distancia los vehículos que durante el fin de semana competirán en el trazado entrerriano.

La propuesta se sumará al clima que comenzará a sentirse en la ciudad con la llegada de los equipos, pilotos y estructuras que acompañan habitualmente al TC. El desembarco de la categoría genera cada año una importante convocatoria de aficionados provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos y provincias vecinas.

Paraná define la etapa regular del Turismo Carretera

La fecha en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos tendrá un condimento deportivo especial, debido a que será la última competencia de la etapa regular. Por ese motivo, el fin de semana resultará determinante para los pilotos que buscan asegurar su clasificación a la instancia decisiva del campeonato.

La llegada del Turismo Carretera volverá así a colocar al circuito paranaense en el centro de la escena nacional del automovilismo. Durante las jornadas de actividad, los fanáticos podrán seguir las distintas instancias en pista hasta llegar a la carrera principal, que definirá posiciones claves antes de la siguiente fase de la temporada.

Antes de que los motores concentren toda la atención en el autódromo, la categoría tendrá su encuentro con el público en las calles. El viernes, el Parque Urquiza se convertirá en escenario de una particular previa, con los autos y pilotos como protagonistas y la posibilidad de que los aficionados vivan el TC a pocos metros de distancia.

Cuál será el recorrido de los autos del TC

El recorrido de los autos del Turismo Carretera comenzará en la estación de servicios Shell ubicada sobre avenida Laurencena, desde donde los vehículos iniciarán su paso por las calles de Paraná.

Desde ese punto, los autos subirán por avenida Luis Etchevehere y posteriormente continuarán por El Rosedal, en pleno Parque Urquiza.

El trayecto finalizará en el sector del Monumento a Justo José de Urquiza, donde se concentrará parte de la actividad prevista para acercar a los pilotos y vehículos de la categoría al público.