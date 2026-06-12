OSER ratificó la prohibición del plus médico ante el arancel compensatorio dispuesto en Paraná

La controversia en torno al cobro de adicionales médicos sumó un nuevo capítulo de tensión en la capital entrerriana. La Obra Social de Entre Ríos (OSER) salió al cruce de las recientes disposiciones del Círculo Médico de Paraná, ratificando la ilegalidad de cualquier recargo económico sobre los afiliados y exigiendo que se reporten formalmente este tipo de prácticas en los consultorios.
El conflicto escaló luego de que la entidad que nuclea a los profesionales médicos habilitara de manera formal a sus asociados a percibir un denominado «arancel compensatorio» por parte de los pacientes de la obra social provincial. Desde el sector médico argumentaron que la medida responde a un escenario de negociaciones paritarias y arancelarias que lleva más de un año sin resolverse. Según detallaron las autoridades del Círculo, la última oferta oficial consistió en una actualización del 3,5% para las prácticas médicas, un porcentaje que calificaron como completamente insuficiente frente al constante incremento de los costos operativos y el impacto de la inflación.
En respuesta a esta determinación gremial, la conducción de OSER emitió un duro comunicado aclaratorio en el que recordó que el cobro de plus o cualquier tipo de tasa complementaria se encuentra terminantemente prohibido para todas aquellas prestaciones contempladas dentro de la cobertura obligatoria. Desde la obra social estatal remarcaron que los convenios vigentes obligan a los prestadores a brindar la atención médica bajo las condiciones y valores previamente pactados, por lo que trasladar costos extras de forma directa a los usuarios constituye una irregularidad administrativa manifiesta.
Con el objetivo de frenar el avance de estos cobros indebidos, el organismo previsional instó a los beneficiarios que se enfrenten a estas exigencias económicas a canalizar sus reclamos a través de las vías de comunicación oficiales de la entidad. Las autoridades provinciales aseguraron que cada denuncia recibida será sometida a una auditoría estricta y que se iniciarán las actuaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento irrestricto de los contratos firmados, sosteniendo que la discusión por los honorarios médicos no debe ser financiada por los pacientes al momento de recibir asistencia sanitaria.