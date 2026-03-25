Pronostican la llegada de inestabilidades en Entre Ríos y luego un repunte de temperaturas

La semana finalizará con posibles lluvias y tormentas. Luego, para la semana próxima se prevé un incremento de las temperaturas, por encima de los 31 y 32 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia la llegada nuevamente de inestabilidades para el cierre de semana en Entre Ríos. El pronóstico extendido anticipa posibles lluvias y tormentas para viernes de noche y la jornada del sábado.

Para este miércoles y jueves se indica buen tiempo en la provincia. Hoy estará despejado y mañana se indica una leve nubosidad. En tanto, las inestabilidades llegarían hacia la noche del viernes. Aclaran que no se esperan fenómenos intensos.

Por el momento la probabilidad es reducida. No hay alerta meteorológico. Se esperan posibles lluvias y tormentas aisladas y más débiles. Hacia el domingo se anuncian una disminución gradual de la nubosidad, sin precipitaciones.

Llegan días de calor

Se anuncia la llegada de días de mayor calor a partir del domingo. La suba de temperaturas se sentirá fundamentalmente la semana próxima. Para el lunes y martes se indican máximas por encima de los 31 y 32 grados en la provincia.