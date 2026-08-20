Sindicatos marchan a Economía por el endeudamiento de las familias

La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales marcharán este jueves en CABA ante el crecimiento de las deudas. Afirman que casi seis millones de personas están afectadas.

La morosidad de las familias alcanzó niveles récord y motivó una movilización sindical prevista para este jueves a las 14 frente al Ministerio de Economía. La CGT, las dos CTA y organizaciones sociales reclamarán medidas ante el crecimiento del endeudamiento y advirtieron que casi seis millones de personas estarían afectadas por dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

La convocatoria fue impulsada inicialmente por la Confederación General del Trabajo (CGT) y posteriormente recibió la adhesión de la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), además de otras organizaciones.

Los convocantes cuestionaron la política económica del Gobierno nacional y sostuvieron que una parte importante de las familias recurrió al crédito para afrontar gastos cotidianos. Según plantearon, los préstamos fueron utilizados para cubrir “costos básicos cotidianos (alimentos, servicios, alquileres y medicamentos) a tasas de interés altísimas”.

La morosidad de los hogares se quintuplicó

De acuerdo con los datos difundidos por las organizaciones sindicales, la morosidad de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

Esto significaría que la proporción se multiplicó casi por cinco en menos de dos años. Para los gremios, el fenómeno estuvo relacionado con la pérdida de ingresos reales y las dificultades de numerosas familias para afrontar sus gastos habituales.

Desde las centrales sindicales sostuvieron que “el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida”. Según ese planteo, la reducción del poder adquisitivo llevó a una parte de la población a recurrir a mecanismos de financiamiento con elevados intereses.

El Gobierno descartó por ahora una intervención

La movilización también se produjo luego de las declaraciones realizadas desde el Gobierno nacional respecto de la problemática.

El presidente Javier Milei había señalado que “nadie les puso una pistola en la cabeza” al referirse a quienes tomaron créditos. El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo posteriormente una posición más moderada, aunque consideró que se trata de “un tema entre privados”.

Caputo expresó que la situación debería resolverse progresivamente entre las entidades financieras y los propios deudores. Las organizaciones sindicales, sin embargo, rechazaron ese enfoque y reclamaron la intervención del Estado mediante políticas destinadas a enfrentar el incremento de la morosidad.

Las tres centrales sindicales unificaron el reclamo

Antes de la movilización, representantes de las tres centrales sindicales realizaron una conferencia de prensa conjunta en la sede de la CGT para explicar los motivos de la convocatoria.

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, vinculó directamente el endeudamiento con las dificultades económicas de los hogares.

“Cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno, lo que quiere decir que acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía”, sostuvo el dirigente.

Advierten sobre deudas con bancos y billeteras virtuales

El secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, afirmó que el problema excedió a un único sector social y alcanzó tanto a trabajadores como a sectores medios y pequeñas y medianas empresas.

“El tema del endeudamiento tiene varios aspectos, el endeudamiento del país, empeñarnos absolutamente, pero también tiene el problema del endeudamiento de las familias, de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado”, señaló.

Baradel agregó que existen “familias, trabajadores, de clase media, que están endeudadas con los bancos o con las billeteras virtuales”, al describir la amplitud que, según las centrales, adquirió la problemática.

Desde la UTEP también rechazaron la posición oficial que considera el endeudamiento como una relación exclusivamente entre particulares.

La secretaria adjunta de la organización, Norma Morales, manifestó: “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva”. Y agregó: “Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”.