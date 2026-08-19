Violento choque en avenida Laurencena

Ocurrió frente a una estación de servicio. No hubo personas lesionadas, aunque una conductora debió ser asistida.

El choque entre dos camionetas en avenida Laurencena ocurrió durante la tarde de este miércoles, a la altura de calle Bolívar, frente a una estación de servicios de Paraná. El accidente quedó registrado por una cámara de seguridad, ubicada en el punto de expendio de combustibles .

Una camioneta Chevrolet Spin había cargado combustible y se retiraba de la estación cuando su conductor intentó incorporarse a avenida Laurencena. En ese momento, impactó contra una Chevrolet Captiva Premier que circulaba por la arteria en sentido este-oeste.

Las dos camionetas sufrieron daños en sus sectores delanteros.

No hubo personas lesionadas

A pesar del impacto, no se registraron heridos. La conductora de la Captiva presentó un estado de nervios y llanto tras el accidente, por lo que fue contenida y asistida por personal policial que intervino en el lugar.

El incidente provocó inconvenientes momentáneos en la circulación mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes.

(elonce.com/ foto captura pantalla)