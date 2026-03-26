Analizan cámaras para dar con los autores del robo millonario en la zona este de Paraná

Delincuentes aprovecharon el inicio de la fuerte tormenta del viernes para ingresar a una vivienda de calle Brown y alzarse con un botín de 8 millones de pesos.

Un millonario robo tuvo lugar en la zona este de Paraná, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y le sustrajeron 8 millones de pesos a una comerciante local. El hecho delictivo se produjo el pasado viernes, alrededor de las 17.30, exactamente en el momento en que se desataba el fuerte temporal sobre la capital entrerriana. La denuncia formal por la sustracción del dinero fue radicada en la Comisaría 12°, jurisdicción que ya se encuentra realizando las tareas de rigor para esclarecer el asalto.

“Por el momento se sigue con el trabajo de cámaras de seguridad, a los fines de poder tratar de identificar los autores”, indicaron fuentes policiales. Según los primeros relevamientos, los delincuentes aprovecharon el caos climático para dar el golpe y pasar desapercibidos: “Los mismos llegaron al lugar justo cuando empezó la tormenta a las 17.30 hs aproximadamente el viernes pasado en moto con cascos”, explicaron.

La repentina oscuridad que trajo consigo la lluvia facilitó la huida de los asaltantes, en un accionar que los pesquisas describieron señalando que “cuando se puso oscuro fue muy rápido todo”. En este contexto, los investigadores están convencidos de que hubo un trabajo de inteligencia previo o una filtración de información clave: “Tuvieron un dato muy preciso para llegar al domicilio del hecho, ha tenido un entregador seguro”, sentenciaron las fuentes policiales.

(Ahora)