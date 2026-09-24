Frigerio anunció un plan para refinanciar deudas y otorgar préstamos a estatales y jubilados estatales

El gobernador anunció este jueves un programa de la tarjeta Sidecreer para aliviar las deudas de sus usuarios. También ofrecerá adelantos de haberes y se hará un programa de Educación Financiera desde el CGE.

El gobernador Rogelio Frigerio anunció este jueves un nuevo plan de la tarjeta de crédito provincial Sidecreer consistente en tres ejes centrales: un plan de desendeudamiento, un programa de Educación Financiera para jóvenes a cargo del CGE y una línea de préstamos vía adelanto de sueldos con “la tasa más baja del mercado”. Se pondrá un tope de 40% de descuento en las cuentas sueldo de los empleados públicos de la provincia.

El mandatario compartió el anuncio con el presidente de Sidecreer, Mariano Reyno, y el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello.

Frigerio detalló que la reestructuración de deudas se suma al programa que ya ofrece el Banco Entre Ríos (Bersa). Será con tasa del 35% en hasta 48 meses.

También adelantó que ningún agente del sector público podrá comprometer más del 40% de su haber en préstamos personales o ayudas económicas. “Vamos a poner un límite del 40 por ciento en los haberes para contraer cualquier tipo de préstamo personal o ayuda económica”, explicó..

“Entre Ríos, junto con La Pampa, es la provincia con el menor nivel de sobreendeudamiento, pero esto sirve para anticiparnos al problema. La angustia que implica que tu sueldo se lo lleven los acreedores, para nosotros implica la necesidad de intervención del Estado”, afirmó Frigerio.

Adelanto de haberes

El titular de Sidecreer, Mariano Reyno, explicó que se van a ofrecer adelantos de sueldos que se podrán tramitar 100% online a través de su app y de Mi Entre Ríos, mientras que para la reestructuración será necesario acercarse a las sucursales para un análisis particular de cada caso.

Refinanciación de deudas

La reestructuración de deudas permitirá cambiar el perfil de los consumos hechos con la tarjeta. El tope por usuario será de hasta 5 millones de pesos. Según Reyno “está en el promedio de lo que hoy un usuario de Sidecreer necesita reestructurar”. La tasa será del 35% en 48 meses.

El trámite no será automático. Los interesados deberán acercarse de forma presencial a cualquiera de las sucursales de la provincia o iniciar el contacto por correo electrónico o WhatsApp, pero luego se los citará presencialmente para analizar qué consumos se reestructuran y bajo qué condiciones.

Educación financiera

Por último, el gobernador adelantó que el plan incluye un componente educativo: el Consejo General de Educación trabaja en la incorporación de educación financiera en las escuelas.”Como Estado no solo tenemos el rol de poner límites, sino de ayudar a sobrellevar una situación difícil y de educar financieramente a nuestros jóvenes desde temprana edad”, concluyó