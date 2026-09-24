Promueven la sensibilización sobre consumos digitales problemáticos

En el marco de la campaña Hablemos De, el Consejo General de Educación (CGE) desarrolló una instancia de sensibilización sobre los consumos digitales problemáticos destinada a estudiantes adolescentes de Paraná.

La propuesta se llevó adelante de manera articulada con la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader y la Municipalidad de Paraná, con el objetivo de generar espacios de diálogo y reflexión en torno al uso responsable de las tecnologías y los entornos digitales.

La jornada tuvo lugar en el salón Mariano Moreno de Paraná y contó con la participación de estudiantes adolescentes, quienes pudieron abordar distintas situaciones vinculadas con los consumos digitales y sus posibles impactos en la vida cotidiana.

La campaña Hablemos De impulsa acciones de sensibilización y prevención sobre diferentes temáticas que atraviesan a las comunidades educativas, promoviendo el diálogo como herramienta para acompañar a adolescentes y jóvenes.

Desde el CGE se destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con instituciones académicas y gobiernos locales para generar propuestas que contribuyan al bienestar integral de las y los estudiantes. En este sentido, las instancias de sensibilización permiten acercar herramientas a las comunidades educativas y favorecer espacios de escucha, intercambio y construcción colectiva.

La actividad forma parte de las acciones que el CGE desarrolla para abordar temáticas de interés para adolescentes y jóvenes desde una perspectiva preventiva y educativa. El trabajo articulado busca continuar ampliando estos espacios de participación y reflexión en distintas comunidades educativas de la provincia.