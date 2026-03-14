Concordia es el primer municipio en adherirse a la Red Municipal del Observatorio Económico Turistico

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos comenzó la firma de convenios con municipios entrerrianos para implementar el Observatorio Económico Turístico. El primer acuerdo se concretó con la Municipalidad de Concordia y permitirá integrar datos locales al sistema provincial de información turística.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) firmó un convenio de colaboración recíproca con la Municipalidad de Concordia para la implementación, desarrollo y sostenimiento del Observatorio Económico Turístico (OET.ER). El acuerdo constituye el primero de una serie de convenios que el organismo provincial comenzará a suscribir con municipios entrerrianos para consolidar la red de datos que alimentará esta herramienta estratégica.

El convenio fue rubricado por el presidente del Ente, Jorge Satto, y el intendente Francisco Azcué, y establece un marco de colaboración institucional para coordinar la recolección, sistematización y análisis de información vinculada a la actividad turística en el territorio.

«Este convenio forma parte de la construcción de uno de los pilares de nuestro esquema de gobernanza», señaló Satto, al explicar que el Observatorio Económico Turístico busca establecer un formato de trabajo, contenido y articulación institucional que permita generar datos de calidad para la toma de decisiones.

El funcionario indicó que la iniciativa forma parte de un proceso que lleva más de un año de desarrollo, iniciado con una consultoría especializada y pruebas piloto en distintos municipios. También se inscribe en una estrategia de articulación con otras áreas del gobierno provincial, entre ellas la Secretaría de Ciencia y Tecnología, cuyos procedimientos se nutren de los estándares del sistema estadístico nacional.

Por su parte Azcué destacó la firma, remarcando que esto forma parte de las políticas públicas que se vienen desarrollando entre el Municipio y la Provincia para “ser más eficientes y gestionar mejor. En Concordia tenemos un Observatorio de Turismo con el cual medimos, elaboramos informes, obtenemos datos que nos permiten planificar y cada herramienta que se vaya sumando permitirá el crecimiento y consolidación de nuestro destino”.

En ese marco, los municipios cumplen un rol clave en la construcción del Observatorio, ya que la información surge de los relevamientos realizados en cada destino. Por ello, el Ente comenzó la firma de convenios con gobiernos locales que formalizan el compromiso recíproco de proveer datos y sostener un flujo de datos sistemático.

El acuerdo con Concordia inaugura esta etapa de implementación territorial. La ciudad cuenta con la estructura y base de datos de un observatorio turístico local que será adaptado al funcionamiento de la plataforma provincial, facilitando la integración de la información.

Según adelantó Satto, este es el primero de una serie de ocho convenios previstos con municipios entrerrianos, que permitirán construir un muestreo eficiente de la realidad turística provincial en distintos momentos del año y consolidar el Observatorio Económico Turístico como una herramienta clave para la planificación y el desarrollo del turismo en Entre Ríos.