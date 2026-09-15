Prevén un mes de corte en calle Córdoba por las obras de repavimentación

El corte de calle Córdoba por trabajos de bacheo y repavimentación continuará mientras avanza una intervención integral en pleno centro. Desde Tránsito pidieron paciencia y recomendaron evitar la zona, especialmente al mediodía. Los colectivos modificaron sus recorridos.

El corte de calle Córdoba por trabajos de bacheo y repavimentación continúa este martes en el centro de Paraná y generaba desvíos, modificaciones en los recorridos del transporte público y complicaciones para circular. La intervención forma parte del plan Calle a Calle de la Municipalidad y tendría una duración de, al menos, un mes.

Las tareas principales se concentraban sobre Córdoba, entre Urquiza y 25 de Junio, donde la circulación permanecía totalmente interrumpida mientras trabajaba maquinaria pesada. También había restricciones en sectores próximos, por lo que recomendaron evitar el área.

La obra contempla reparación y demolición de calzadas deterioradas, arreglo de cordones, construcción de badenes y cordón cuneta, además de nuevos pavimentos rígidos y flexibles. También se realizarán reparaciones de instalaciones y conexiones que resulten necesarias.

Una intervención más profunda de lo previsto

Durante los trabajos se retiraron diferentes capas de la calzada y quedaron al descubierto antiguos adoquines que permanecían debajo del pavimento. La profundidad alcanzada por la intervención mostró la magnitud de las tareas necesarias antes de reconstruir la calle.

Inicialmente se había mencionado un plazo menor para completar la obra, pero la previsión actualmente se extendió a por lo menos un mes debido a la complejidad de los trabajos. Se trata de una arteria de alta circulación vehicular y utilizada habitualmente por distintas líneas de colectivos.

Desde Tránsito Municipal indicaron que las mayores complicaciones se registraban cerca del mediodía, cuando aumenta considerablemente el movimiento en el centro. La presencia de viviendas también obliga a coordinar el ingreso y salida de los frentistas con el funcionamiento de las máquinas.

Cambios en los recorridos de colectivos

Las líneas de colectivos urbanas y metropolitanas que habitualmente circulaban por Córdoba modificaron sus recorridos para evitar el sector intervenido. La información actualizada sobre los desvíos se encontraba disponible a través de los canales oficiales de la Municipalidad.

En la zona también había interrupciones sobre 25 de Junio hacia Santa Fe. A estas intervenciones se sumaban trabajos en otras arterias céntricas, entre ellas 25 de Mayo, donde se realizaban tareas de ensanchamiento con reducción de calzada.

Ante este panorama, las autoridades solicitaron paciencia a conductores y vecinos, recomendaron utilizar vías alternativas y evitar, cuando fuera posible, el sector de calle Córdoba durante los horarios de mayor circulación.