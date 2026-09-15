Productores y docentes destacan la recuperación de la Ruta 22

Con financiamiento provincial, se lleva adelante la obra de recuperación y bacheo de la ruta 22, entre Federal y Concordia. Referentes de emprendimientos productivos y establecimientos educativos resaltaron los trabajos.

Dentro de las mejoras previstas en el grupo II del plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, se realizan tareas de bacheo profundo con incorporación de cemento, bacheo superficial con mezcla asfáltica y fresado, sobre la ruta provincial Nº 22, entre Federal y Concordia.

Al relación a la importancia de la obra, Enrique Yelin, gerente de Trébol Pampa, empresa productora de cítricos, expresó: «La verdad que estamos muy contentos, porque es algo que veníamos reclamando hace tiempo, ya que nuestro producto depende del camino. Estamos muy conformes con la recuperación que están ejecutando».

En ese sentido, Yelin explicó manejan «un producto perecedero que tiene que viajar mucho tiempo hasta llegar a los clientes en el exterior (puede viajar hasta 40 o 60 días). Por eso la fruta debe tener un trato de cuidado desde que se recolecta, se la transporta al empaque y desde allí a los puertos. Lamentablemente hemos sufrido ese deterioro de las rutas por mucho tiempo». el productor detalló que diariamente «entran y salen unas 150 toneladas hacia los puertos y la industria local, por eso la importancia de las vías de conexión».

Por su parte, Emmanuel Bruzzo, gerente de la empresa Extraberries S.A., remarcó que «es una obra que estábamos esperando y que tiene beneficios en muchos aspectos. En nuestro caso somos una economía regional que se dedica a la producción de fruta fresca y que exporta el 80 por ciento de los arándanos producidos. Contamos con casi 1.000 personas diarias trabajando en la cosecha, lo que implica el intenso movimiento de colectivos en los meses de agosto a diciembre y la seguridad vial es un punto vital. Además, implica un beneficio directo para la fruta, para evitar golpes y favorecer su conservación en el traslado; como también para impedir el deterioro de los vehículos y agilizar nuestra labor diaria. Estas mejoras son una muestra del acompañamiento del gobierno a los emprendimientos productivos».

A su vez, Julio Gallardo, director de la escuela Nº 31, Benito Juárez, destacó que «tener una buena ruta brinda múltiples beneficios, porque los chicos y docentes pueden llegar sin inconvenientes en días de lluvia, y sin desperfectos en los medios de transporte, teniendo en cuenta que antes teníamos muchos baches. Agradecemos la gestión para tener una ruta en óptimas condiciones, lo cual nos demuestra el interés por garantizar la seguridad vial». En ese sentido, destacó que «la escuela es de nivel secundario y cuenta con una matrícula de 174 estudiantes que provienen de barrio Coello de Estación Yuqueri, El Blanqueado, también de la zona, y principalmente de barrio Mendieta de Concordia; es decir que usan a diario la ruta 22».

Cabe señalar, que el grupo II abarca obras de bacheo y reparación en un total de 222,3 kilómetros de rutas provinciales con una inversión inicial superior a los 26.500 millones de pesos.