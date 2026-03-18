El municipio habilita nuevos espacios en mercados y ferias

La inscripción es hasta este viernes 20 de marzo. Son nueve locales vacantes en Mercado Sud, Feria de Salta y Nogoyá y en Perú 38.

“Se priorizarán aquellos proyectos que tengan que ver con el rubro alimenticio, que tengan carácter asociativo y que puedan dar cuenta de tener experiencia en la materia en la cual se pretende abrir el puesto. Esto tiene que ver con la dinámica propia de nuestros mercados municipales”, detalló el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

La documentación formal que se debe presentar es copia del DNI, certificado de antecedentes penales y todo aquello que acredite la experiencia en el rubro en el cual se pretende emprender, además del formulario específico que se debe completar.

La cuarta convocatoria para ocupar puestos en mercados y ferias, argumentó Bustamante, “se hace en el marco de las políticas de la gestión de la intendenta Rosario Romero, que también tiene que ver con un apoyo a la comercialización muy activa que la municipalidad propone”.

El funcionario recordó distintas iniciativas complementarias a las ferias y mercados como la marca Sabores de Feria que “busca generar eventos culturales y gastronómicos en otros horarios, garantizando no solo la posibilidad de trabajo con alguna oferta específica, sobre todo gastronómica, sino también la afluencia de otro público que pueda habitar nuestra feria y nuestros espacios municipales de otra manera y en otros horarios”, dijo el subsecretario.

Más información disponible se encuentra en:

http://www.parana.gob.ar/convocatorias/convocatoria-para-locales-en-los-mercados-de-salta-y-nogoya-mercado-sud-y-peru-38.