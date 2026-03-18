Realizan trabajos de bacheo en calle Urquiza, con reducción de calzada por 30 días

En casos en los que la máquina fresadora deba trabajar en superficies extensas, se realizará un corte total temporal de la circulación vehicular.

La Municipalidad de Paraná realizará trabajos de bacheo en calle Urquiza. Las tareas comenzarán este miércoles 18 de marzo. Busca brindar mayor seguridad para peatones y conductores. Abarca el tramo que se extiende desde Salta hasta avenida Ramírez.

Las tareas se extenderán por un plazo aproximado de 30 días y se realizarán con reducción de calzada. En los casos en los que la máquina fresadora deba trabajar en superficies extensas, se realizará un corte total temporal de la circulación vehicular hasta tanto se completen las tareas. Inmediatamente terminada, se habilitará la calzada nuevamente.

Desde la Comuna se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la cartelería y las indicaciones del personal de tránsito.

Los trabajos comprenderán el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y bacheo con asfalto en caliente. La reparación de los pavimentos deteriorados por el intenso tránsito de la arteria y la reconstrucción de los sustratos inferiores que podrían presentar humedad en exceso, pérdida de capacidad de carga y erosión brindará mayor vida útil a la calzada.