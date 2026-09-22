“SI LO SABE, CANTE TANGO» este viernes en Cantina Ferrero

Este viernes renuevan el Tributo a Roberto Galán “SI LO SABE, CANTE TANGO» a partir de las 21
Una velada única donde la pasión del tango se entrelaza con la voz del pueblo. Se presentan Tangos Entrerrianos y Las Arrabaleras, engalanando la noche con su arte.
Una carta de tangos estará a disposición, para que cada asistente se anime a cantar y rendir homenaje a nuestra música ciudadana, acompañado por músicos entendidos del género y arropado por el mejor público de la ciudad.
Porque el tango no solo se escucha: se vive, se comparte y se canta.
Vienes 25 de Septiembre | 21h | Ferrero cantina – Piedrabuena 133
Entradas Anticipadas $12000. En Puerta $15000
Reserva tu entrada al 343 5069799