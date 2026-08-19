Este fin de semana se realizará el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Del 21 al 23 de agosto, General Galarza y Gualeguay recibirán la 41° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro. Habrá funciones gratuitas de elencos provinciales seleccionados por convocatoria, capacitaciones y actividades especiales.

El 41° Encuentro Entrerriano de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia.

La programación está destinada a públicos de todas las edades. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito. Las entradas para las funciones se deberán retirar una hora antes de cada presentación, en la sala correspondiente, hasta completar la capacidad.

A las funciones se sumará una importante agenda de formación, con talleres y capacitaciones. También se desarrollarán instancias de intercambio institucional y profesional, como la Reunión del Consejo Provincial de Cultura, la presentación del programa TNC Produce en el país, la Red Federal de Teatros y la reunión del Contier.

Link al programa completo:

PROGRAMACIÓN COMPLETA DEL ENCUENTRO