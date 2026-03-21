Paraná: un motociclista falleció tras chocar un poste caído en el temporal

El fatal hecho ocurrió en la zona sur de la ciudad, cuando la víctima colisionó contra una columna de alumbrado que obstruía la calzada.

Tras las pericias de rigor y la intervención de la Justicia, se confirmó la identidad del joven que perdió la vida en las primeras horas de este sábado Paraná. Según se informó, la víctima fue identificada como Sergio Alberto Chiardola, un vecino de la ciudad. Tenía 35 años.

El trágico siniestro se produjo alrededor de las 5:45 de la madrugada, en un contexto de extrema peligrosidad en la vía pública debido a las consecuencias de la fuerte tormenta que azotó a la región. Chiardola circulaba en su motocicleta por calle Lebensohn, en sentido norte-sur, cuando se encontró de manera imprevista con una columna de alumbrado público que se había desplomado parcialmente sobre la cinta asfáltica.

El impacto contra la estructura de metal fue fatal. Debido a la escasa visibilidad y las condiciones de la calzada al momento del hecho, el motociclista no habría tenido margen de maniobra para evitar el obstáculo. Producto del fuerte golpe y la caída, Chiardola falleció en el lugar antes de que pudiera recibir asistencia médica.

La fiscalía en turno ordenó la intervención de la Dirección Criminalística para determinar si la columna cedió producto de las ráfagas de viento del temporal —que alcanzaron niveles de alerta amarillo— o si presentaba un deterioro previo. Asimismo, se analizan las cámaras de seguridad de la zona de calle Lebensohn para reconstruir los instantes previos a la colisión.