La provincia convocó a los gremios docentes a mesa paritaria

El gobierno provincial convocó a una mesa paritaria a los gremios docentes para este jueves 17 de septiembre a las 14 en la Secretaria de Trabajo.

Participarán las y los miembros paritarios estatales y de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

Los encuentros forman parte del diálogo institucional que el gobierno provincial sostiene con los distintos sectores gremiales.