Reabrió el Paso Cristo Redentor tras 34 días

El Paso Cristo Redentor reabrió este martes después de permanecer cerrado durante 34 días por las intensas nevadas registradas en la alta montaña mendocina. Miles de camiones aguardan para cruzar la frontera entre Argentina y Chile.

La habilitación fue resuelta luego de evaluar el estado de la Ruta Nacional 7 y las condiciones meteorológicas. El pronóstico anticipa tiempo estable y cielo despejado hasta el domingo, sin nuevas nevadas.

Sin embargo, la circulación no será normal durante los primeros días. El operativo estará destinado exclusivamente a los camiones, mientras que los vehículos particulares y los ómnibus no podrán cruzar hacia Chile.

Cómo funcionará el cruce de camiones

Durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto podrán circular los camiones que viajen desde Argentina hacia Chile. El paso estará habilitado de 9 a 21, según el horario argentino.

El viernes 21 y sábado 22 será el turno de los transportes de carga que circulen desde Chile hacia Argentina. En esos casos, el horario establecido será de 8 a 20 en territorio chileno.

Además, será obligatorio utilizar cadenas. Tendrán prioridad los camiones que ya se encuentren documentados en la playa del Área de Control Integrado de Uspallata, según informó el Gobierno nacional.

Qué pasará con los turistas y los vehículos particulares

Los turistas podrán circular por la Ruta Nacional 7 únicamente hasta Uspallata. Las autoridades solicitaron extremar las precauciones por la gran cantidad de camiones y las posibles demoras.

Durante esta semana no estará permitido cruzar a Chile en autos particulares ni en colectivos. También permanecerá suspendido el turismo interno desde Uspallata hacia la zona de alta montaña.

Las restricciones podrán modificarse de acuerdo con el estado del camino y las condiciones meteorológicas. Por ese motivo, recomendaron consultar los canales oficiales antes de iniciar el viaje.

El impacto del prolongado cierre

El cierre de 34 días afectó a transportistas, empresas, trabajadores y operadores turísticos de ambos lados de la cordillera. Las tareas de despeje estuvieron condicionadas por la acumulación de nieve, el hielo y el riesgo de avalanchas.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza reclamaron aprovechar los períodos de buen tiempo para acelerar la limpieza. “El tiempo no se puede manejar, pero hay que aprovechar las oportunidades que da”, señalaron.

El gobernador Alfredo Cornejo propuso que Argentina y Chile realicen una licitación conjunta para contratar empresas especializadas en el mantenimiento del corredor. La iniciativa será presentada durante el próximo Comité de Frontera, previsto para octubre.